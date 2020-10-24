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- Adana'da bir hırsız, polisten kaçarken inşaattan düştü
Adana'da bir hırsız, polisten kaçarken inşaattan düştü
Seyhan ilçesinde bir kişi, polisten kaçtığı sırada hırsızlığa girdiği inşaat halindeki apartmanın 1’inci katından aşağı düşerek yaralandı.
- İHA
- 24.10.2020 - 04:55
- Güncelleme : 24.10.2020 - 05:00
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72181 sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana gelen olayda, inşaat bekçisi, inşaat halindeki apartmanda şüpheli bir şahıs fark etti.
Şahsı gören bekçi durumu hemen polise bildirdi.
POLİSTAN KAÇARKEN İNŞAATTAN DÜŞTÜ
Olay mahalline polisin geldiğini gören şüpheli İzzettin D., kaçmak istediği sırada inşaat halindeki apartmanın 1’inci katından aşağı düşerek yakalandı.
Polis şüphelinin düştüğünü görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Adana'da bir hırsız, polisten kaçarken inşaattan düştü VİDEO