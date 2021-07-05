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Adana’da bir iş yerine EYP atıldı

Adana’da bir iş yerine EYP atıldı

Adana’da bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yüksek ses ile patlayan EYP iş yerinde maddi hasara yol açarken çevrede paniğe neden oldu.