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    Adana’da bir iş yerine EYP atıldı

    Adana’da bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yüksek ses ile patlayan EYP iş yerinde maddi hasara yol açarken çevrede paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 01:02
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    Adana’da bir iş yerine EYP atıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirlenemeyen şüpheliler el yapım patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden koşarak kaçtı.

    PATAMA PANİĞE NEDEN OLDU

    EYP atıldığı yerde yüksek sesli patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle çevrede paniğe neden oldu.

    Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yaşanan patlamada kimse yaralanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Patlamanın yaşadığı cadde üzerinde bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda bazıları da dışarı çıkarak merakla olay yerini izledi.

    Polis EYP atan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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