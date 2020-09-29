Adana'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

26 yaşındaki genç kadının kalbinden bıçaklayan cani koca, polis tarafından her yerde aranıyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi 24 yaşındaki Ali Öner'in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner (26), bir ay önce babasının evine geldi.

Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi, kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

"KIZIMI KANLAR İÇERİSİNDE KUCAKLADIM"

Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Serap Öner'in babası Mahmut Kayadan, olay anını anlattı.

Cinayetin saat 00.30 sıralarında işlendiğini söyleyen baba Kayadan, "Gece kızımla beraber oturduk. Sonra ben içeri girdim, dışarıdan bağırtıları duydum. Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü. Kızımı aldım kucakladım. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kanını durdurmaya çalıştım, çocuklar arabayı getirdi acile yetiştirdik. Bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı, istemiyordu. Kızım 'Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık' diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi" dedi.

“HEDEFİNDE ABLAM VARDI”

Serap Öner'in kardeşi Süleyman Kayadan ise, kız kardeşiyle evin önünde otururken gelen saldırganın 'Hadi gel gidelim' diyerek ablasını götürmeye çalıştığını belirtirken, "Kapının önünde oturuyorduk bir anda çıktı geldi. Bıçakla tehdit ediyordu. Bağırdı, çağırdı 'Hadi gel gidelim' diye tartışıyordu. Ablam da gitmek istemiyordu. Cebinden bıçak çıkardı. Kolundan tutup çekip götürmek isterken, ben aralarına girdim. Sonra beni de itekleyip, direkt ablamı kalbinden 2-3 defa bıçakladı. Hedefinde ablam vardı. Bıçaklandığında ablamı tuttum, kan kaybetmesin diye bıçaklandığı yere basınç yaptım sonra hastaneye götürdük. Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailecek şikayette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı" diye konuştu.