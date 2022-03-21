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    Adana'da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi

    Sarıçam ilçesinde boşanmak istediği eşinden ayrı yaşadığı evi sır gibi saklayan kadın, sokak ortasında karşılaştığı eşi tarafından kızının gözü önünde pompalı tüfekle öldürüldü.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:30
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    Adana'da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi

    Bir kadın daha şiddete maruz kalmamak için boşanmak istediği eşi tarafından katledildi.

    Adana’nın Sarıçam ilçesinde evlendiğinden beri eşinden şiddet gören 45 yaşındaki Fadime Koca, Fahri Koca'dan (48) boşanmak için başvuru yaptı.

    1’i erkek 3 çocuk annesi kadın, bu sırada evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı.

    EVİNİ GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞTI

    Kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi herkesten gizledi.

    Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı Nilüfer Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönen kadının yolunu kocası kesti.

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #1

    KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ KATLETTİ

    Fahri Koca, bir süre konuştuğu eşinin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip, olay yerinden kaçtı.

    OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı.

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #2

    EVLATLARI ACI İÇİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Bu sırada kadının uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca’nın ağıtları yürek yaktı.

    Genç kadının cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #3

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #4

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #5

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #6

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #7

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #8

    Adana da bir kadın, eşi tarafından kızının gözü önünde katledildi #9


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