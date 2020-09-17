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    Adana'da bir kadın, hastanede refakatçiye silah doğrulttu

    Adana'da hasta babasına refakat eden kişiye silah doğrultan kadın gözaltına alındı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 06:26
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    Adana'da bir kadın, hastanede refakatçiye silah doğrulttu

    Adana'da kalp hastası olan babası H.K'yi, İmamoğlu ilçesinden Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi amacıyla getiren O.K, hava almak için hastane bahçesine çıktı.

    BAHÇEDE KAFASINA SİLAH DOĞRULTTU

    Bu sırada O.K'nin soru sormak bahanesiyle yanına yaklaşan bir kadın, çantasından tabanca çıkartarak kafasına doğrulttu.

    Adana da bir kadın, hastanede refakatçiye silah doğrulttu #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Silahı fark edince hastane içerisine koşarak kaçan O.K, güvenlik görevlilerinden ve polisten yardım istedi. Güvenlik görevlileri kadını yakalayıp polis noktasına götürdü.

    Adana da bir kadın, hastanede refakatçiye silah doğrulttu #2

    Şüpheli Zekiye Ç'nin (49) çantasında arama yapan polis, tabanca ve 4 mermi buldu.

    Polis tarafından gözaltına alınan ve alkollü olduğu ileri sürülen Zekiye Ç, polis merkezine götürüldü.

    Adana da bir kadın, hastanede refakatçiye silah doğrulttu #3

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