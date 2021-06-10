Adana'da işlek caddenin ortasına yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına saldırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLERE SALDIRDI

Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Adana'da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı-Video

AMACI ANLAŞILAMADI

Yaşananlar soyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.