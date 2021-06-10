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    Adana'da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı

    Adana'da işlek caddenin ortasına yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına saldırdı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 03:27
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 03:37
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    Adana'da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı

    Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

    KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜLERE SALDIRDI

    Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

    Adana'da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı-Video

    AMACI ANLAŞILAMADI

    Yaşananlar soyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.

    Adana da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı #1

    Adana da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı #2

    Adana da bir kadın işlek caddenin ortasına yattı #3

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