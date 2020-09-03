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    Adana'da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü

    Adana'da Fikriye Özbek, kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocası Hakan Özbek'i pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 07:44
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    Adana'da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü

    Saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta yaşanan olay şöyle gelişti:

    KENDİSİNİ DARBEDEN KOCASINI VURDU

    Evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek’e ateş açtı. Hakan Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı.

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #1

    "BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

    Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek’in öldüğü belirlendi.

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #2

    Polise teslim olan Fikriye Özbek’in yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #3

    Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbek’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #4

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #5

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #6

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #7

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #8

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #9

    Adana da bir kadın, kendisini döven kocasını tüfekle öldürdü #10

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