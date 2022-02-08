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    Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı

    22 yaşındaki Elif Erdem, kendisini takip eden 2 kişiden kaçabilmek için bir evin bahçesine sığındı. Erdem, şahıslardan birinin silahlı saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 13:08
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    Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, saat 11.30 sıralarında Elif Erdem (22) isimli bir kadın, sokakta yürürken kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip kaçmaya çalıştı.

    Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem’e tabancayla ateş etti.

    KURŞUN, KASIĞINA İSABET ETTİ

    Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı #1

    YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı #2

    Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı #3


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