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- Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı
Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı
22 yaşındaki Elif Erdem, kendisini takip eden 2 kişiden kaçabilmek için bir evin bahçesine sığındı. Erdem, şahıslardan birinin silahlı saldırısına uğradı.
- DHA
- 08.02.2022 - 13:00
- Güncelleme : 08.02.2022 - 13:08
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, saat 11.30 sıralarında Elif Erdem (22) isimli bir kadın, sokakta yürürken kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip kaçmaya çalıştı.
Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem’e tabancayla ateş etti.
KURŞUN, KASIĞINA İSABET ETTİ
Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.