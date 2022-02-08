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Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı

Adana’da bir kadın, silahlı saldırıya uğradı

22 yaşındaki Elif Erdem, kendisini takip eden 2 kişiden kaçabilmek için bir evin bahçesine sığındı. Erdem, şahıslardan birinin silahlı saldırısına uğradı.