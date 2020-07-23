Adana'da bir kişi ağabeyi tarafından bıçaklandı

Adana'da bir kişi ağabeyi tarafından bıçaklandı

En Son Haber

İki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ağabey Hanifi A., kardeşi Ferman A.,'yı bıçakladı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 33007 sokak içerisinde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya fönüşmesiyle, ağabey Hanifi A., kardeşi Ferman A.,'yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı.

100 METRE KAÇTIKTAN SONRA YERE YIĞILDI

Ağabey tarafından bıçaklanan Ferman A., canını kurtarma korkusuyla bulunduğu yerin ara sokaklarında yaklaşık 100 metre kaçabildi.

Ferman A. 100 metrenin sonunda Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi üzerinde yere yığıldı.

Devriye atan polis ekipleri yaralı Ferman A.’nın yığıldığını görmesi üzerine olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferman A’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Ferman A’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde olayda kullanılan bıçağı atıl vaziyette sokak içerisinde bulundu.

Bıçak üzerinde detaylı parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyet götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren ağabey Hanifi A’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da bir kişi ağabeyi tarafından bıçaklandı VİDEO









