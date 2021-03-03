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    Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetine yanıcı madde döktü

    Ağabeyine ait kamyonete yanıcı madde dökerek yakan kardeş aranırken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 07:36
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    Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetine yanıcı madde döktü

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi’nde ikamet eden S.B., müstakil evinin bahçesindeki ağabeyi Selim B.’ye ait olan 01 AUP 22 plakalı kamyonete yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

    Ardından S.B., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

    Bu sırada yangını fark eden Selim B. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    KUPA KISMI TAMAMEN YANDI

    Kamyonetin kupa kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetine yanıcı madde döktü #1

    Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetine yanıcı madde döktü #2

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