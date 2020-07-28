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- Adana'da bir kişi ATM kartını yutunca camını kırdı
Adana'da bir kişi ATM kartını yutunca camını kırdı
Çukurova ilçesinde bir kişi, ATM bankamatik kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp ardından kendini polise ihbar etti.
- İHA
- 28.07.2020 - 05:40
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, A.İ. para çekmek için ATM’ye karttı soktu.
Ardından ATM kartı yuttu. Bunun üzerine A.İ. önce bankanın kapısını çaldı. Sonra A.İ yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı.
Bankanın camını kıran A.İ. kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis A.İ’nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
"TAŞLA CAMI KIRDIM YETKİLİ GELİR DİYE"
A.İ. polise verdiği ifade,” ATM kartını yuttu. Cama vurdum kimse çıkmadı. Daha sonra taşla camı kırdım, yetkili gelir diye. Kimse gelmeyince kendimi polise ihbar ettim.” dediği öğrenildi.
Adana'da bir kişi atm kartını yutunca camını kırdı VİDEO