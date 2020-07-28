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Adana'da bir kişi ATM kartını yutunca camını kırdı

Adana'da bir kişi ATM kartını yutunca camını kırdı

Çukurova ilçesinde bir kişi, ATM bankamatik kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırıp ardından kendini polise ihbar etti.