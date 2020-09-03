Adana'da bir kişi çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

Adana'da bir kişi çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

Yüreğir ilçesinde bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı.

Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.





POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.

Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'da bir kişi çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü VİDEO









