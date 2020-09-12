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    Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

    Seyhan ilçesinde, bir kişi 4 ay önce dini nikahla evlendiği karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 12.09.2020 - 02:57
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 02:57
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    Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 ay önce Gökhan A. amcasının kızı olan Çiçek A. ile dini nikah yoluyla evlendi.

    Bugün çiftler arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle Gökhan A., dini nikahlı eşi Çiçek A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Gökhan A. ise olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu VİDEO


    YARALI KADININ DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadının Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırdı. Kolundan ve göğsünden yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis olayı gerçekleştiren Gökhan A.’yı yakalama çalışması başlattı.

    Adana da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu #1

    Adana da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu #2

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