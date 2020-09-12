Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Seyhan ilçesinde, bir kişi 4 ay önce dini nikahla evlendiği karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 ay önce Gökhan A. amcasının kızı olan Çiçek A. ile dini nikah yoluyla evlendi.

Bugün çiftler arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Gökhan A., dini nikahlı eşi Çiçek A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Gökhan A. ise olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu VİDEO







YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadının Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırdı. Kolundan ve göğsünden yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren Gökhan A.’yı yakalama çalışması başlattı.







