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    Adana'da bir kişi kahvehanede vuruldu

    Yüreğir ilçesinde bir kişi kahvehanenin arka kapısından içeri girdikten sonra, kahvehanede oturan kişiyi baş ve karın kısmından tabanca ile vurarak infaz etti.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 05:30
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    Adana'da bir kişi kahvehanede vuruldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4377 sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi kahvehanenin arka kapısından girerek içeride oturan Emrah Gülçiçek’in başına ve karın kısmına tabanca ile ateş etti.

    Olayı gerçekleştiren şüpheli koşarak kaçtı.

    Mahalleli silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana'da bir kişi kahvehanede vuruldu #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Emrah Gülçiçek’in öldüğünü belirledi.

    Gülçiçek’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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