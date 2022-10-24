- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da bir kişi mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü
Adana'da bir kişi mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü
Adana'da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiye darbedildi.
- 24.10.2022 - 21:09
- Güncelleme : 24.10.2022 - 21:54
Adana'nın Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında meydana gelen olayda, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darbedildi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.
Suratını jiletle keserek, darbettiler
Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı. Genç tekme tokat darbedildi.
Adana'da bir kişi mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü VİDEO