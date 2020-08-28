Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi

Adana'da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi

Çukurova ilçesinde bir kişi, oturduğu evi yanıcı madde döküp ateşe verdiği sırada dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.