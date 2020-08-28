Dolar
7.3416
-0.2106%
Euro
8.719
0.2057%
Altın
1942.72
0.6799%
Borsa
1108.93
0%
G. Altın
459.515
0.7971%
Bitcoin
83677.76
0.3357%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Adana'da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi

    Çukurova ilçesinde bir kişi, oturduğu evi yanıcı madde döküp ateşe verdiği sırada dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 06:46
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 06:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84043 sokakta meydana gelen olayda, Yaşar Y. evine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

    Evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bu sıra Yaşar Y. kendi eliyle yaktığı evininden yükselen dumanlardan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Adana da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

    Evini kundaklayan Yaşar Y. ise dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana'da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi VİDEO

    Adana da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi #2

    Adana da bir kişi oturduğu evi yakıp dumandan etkilendi #3

    Görüş Bildir