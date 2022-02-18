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    Adana'da bir kişi platonik aşık olduğu genç kızın sevgilisini hançerle öldürdü

    Adana'da genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü, yanındaki arkadaşını yaraladı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 19:20
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    Adana'da bir kişi platonik aşık olduğu genç kızın sevgilisini hançerle öldürdü

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile birlikte İsmetpaşa’ya geldi.

    PLANOTİK AŞKININ SEVGİLİSİNİN HANÇERLE ÖLDÜRDÜ

    Bir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) geldi. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbiden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı.

    Adana da bir kişi platonik aşık olduğu genç kızın sevgilisini hançerle öldürdü #1

    GENÇ KIZIN ARKADAŞI DA YARALANDI

    Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis aracının içinde yaşadığı dehşetin şokunu atlamayan genç kız bir süre sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da bir kişi platonik aşık olduğu genç kızın sevgilisini hançerle öldürdü #2

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