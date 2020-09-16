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- Adana'da bir kişi sokak satıcısını bıçakladı
Adana'da bir kişi sokak satıcısını bıçakladı
Seyhan ilçesinde, tablada sucuk ve köfte ekmek satan biri, sokak ortasında bağırarak küfür eden kişiyi uyarınca, küfür eden kişi tarafından bıçaklandı.
- İHA
- 16.09.2020 - 01:11
- Güncelleme : 16.09.2020 - 01:11
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Miraç Toprak, tablada sucuk ve köfte ekmek satışı yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bağırarak küfür ettiği için uyardı.
Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Miraç Toprak’ı karnından bıçaklayarak kaçtı.
DURUMU AĞIR
Çevredeki vatandaşlar Toprak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Adana'da bir kişi sokak satıcısını bıçakladı VİDEO