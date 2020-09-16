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Adana'da bir kişi sokak satıcısını bıçakladı

Adana'da bir kişi sokak satıcısını bıçakladı

Seyhan ilçesinde, tablada sucuk ve köfte ekmek satan biri, sokak ortasında bağırarak küfür eden kişiyi uyarınca, küfür eden kişi tarafından bıçaklandı.