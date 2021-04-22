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    Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    Adana'da F.K., evin bahçesinde tartıştığı babası Halil Keser (75) ve ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden elinde bıçakla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 23:46
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 00:02
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    Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    Saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden çıkan F.K., henüz bilinmeyen nedenle babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser ile evin bahçesinde tartışmaya başladı.

    BABASI VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., evin mutfağından aldığı bıçakla babası ve ağabeyine saldırdı. Babası ve ağabeyini defalarca bıçaklayan F.K., ardından elindeki bıçakla evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye görevinde bulunan polis ekiplerince yakalandı.

    Adana da bir kişi tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü #1

    BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ufuk Keser ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ufuk Keser de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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