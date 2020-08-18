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    Adana'da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı

    Seyhan ilçesinde, bir şüpheli, teybini çalmaya çalıştığı otomobilde yakayı ele verdi.
    • AA
    • 18.08.2020 - 06:51
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 06:51
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    Adana'da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir şüphelinin devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce inşaat halindeki binaya saklandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Binada ve çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliye rastlayamadı.

    OTOMOBİLDE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

    Bölgeden ayrılan ekipler, ara sokakta 01 SY 426 plakalı otomobildeki kişinin saklanmaya çalıştığını fark etti.

    A.A'yı araçtan indiği sırada yakalayan polis, şüphelinin teybi almaya çalıştığını tespit etti.

    Gözaltına alınan A.A. polis merkezine götürüldü.

    Adana'da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı VİDEO


     

    Adana da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı #1

    Adana da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı #2

    Adana da bir kişi teybini çalmaya çalıştığı arabada yakalandı #3

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