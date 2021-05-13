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    Adana'da bir kişinin cesedi bulundu: Katil oğlu çıktı

    Adana'da yaşayan Suriye uyruklu bir vatandaşın öldürüldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 11:33
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    Adana'da bir kişinin cesedi bulundu: Katil oğlu çıktı

    Yüreğir'de bir süredir haber alınamayan  ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen Abdulazim Mahmit, pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

    ÇOCUKLARI BULDU

    Abdulazim Mahmit’ten haber alamayan çocukları, eve gelip, kapıyı çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca evin balkonuna tırmanıp, pencereden bakan çocukları, babaları Abdulazim Mahmit’ın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana da bir kişinin cesedi bulundu: Katil oğlu çıktı #1

    SIRTINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Eve çilingirle giren polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit'in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mahmit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da bir kişinin cesedi bulundu: Katil oğlu çıktı #2

    POLİS ZANLIYI ARIYOR

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

    Baba Mahmit’in, oğlu M.M.’nin arkadaşlarına karıştığı ve bu nedenle ikili arasında tartışma yaşandığı, daha sonra da evden bir el silah sesi geldiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.’nin elinde bir çantayla evden çıkıp uzaklaştığını tespit etti. Polis, cinayet şüphelisi M.M.’yi arıyor.

    Adana da bir kişinin cesedi bulundu: Katil oğlu çıktı #3

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