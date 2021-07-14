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    Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürüldü

    Adana'da yaşayan bir kişi, evinin çevresinden gelen kötü kokuyu takip ederek bıçaklanarak öldürülen köpeği, boş bir havuzun ortasına atılmış halde buldu.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 00:02
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    Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürüldü

    Adana Çukurova'da yaşanılan olay, hayvanlara yapılan vahşetin bir boyutunu daha gözler önüne serdi.

    HAVUZUN ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU

    Karslılar Mahallesi’nde sabah evinden çıkan Sultan Nasırlıoğlu isimli kişi, evinin çevresinden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine boşluk alana giden Nasırlıoğlu, boş bir havuzda bıçaklanarak öldürülmüş halde bir köpek buldu.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Bu anları çekip sosyal medyada paylaşan Nasırlıoğlu, ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ulaştı. Başkan Çetin’in talimatıyla ekipler gelerek köpeğin cesedini kaldırdı.

    Adana da bir köpek bıçaklanarak öldürüldü #1

    KÖPEĞİ ÖLDÜRENİN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

    Sultan Nasırlıoğlu ise köpeği bıçaklayan yabancı uyruklu şahsı bulduğunu öne sürüp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Adana da bir köpek bıçaklanarak öldürüldü #2

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