Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

Merkez Yüreğir ilçesinde bir markete yapılan baskında 200 adet bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi.

Adana Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde kullanım tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbar edilen bir markete, Yüreğir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı.

ÜRÜNLER KOKMUŞTU

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un başkanlığında yapılan baskında, dolap içerisinde 200 tüm tavuk ve 150 kilogram hazır kıyma ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.

Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi VİDEO

ZABITA EKİPLERİ EL KOYDU

Ürünlere Yüreğir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.