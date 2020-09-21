Adana'da bir otomobil yandı

Adana'da bir otomobil yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu!nda dumanlar çıkan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Adana'da Mustafa Timuçin idaresindeki 27 LJ 685 plakalı otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.



Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir otomobil yandı VİDEO





