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    Adana'da bir otomobil yandı

    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu!nda dumanlar çıkan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 04:02
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 04:02
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    Adana'da bir otomobil yandı

    Adana'da Mustafa Timuçin idaresindeki 27 LJ 685 plakalı otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.

    Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.

    Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Adana'da bir otomobil yandı VİDEO

    Adana da bir otomobil yandı #1

    Adana da bir otomobil yandı #2

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