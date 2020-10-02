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    Adana'da bir polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi

    Çukurova ilçesinde polis memuru M.Ş., oğlunu darbettikleri için konuşmaya gittiği kahvehane işletmecisi S.E. ve oğlu K.E. tarafından saldırıya uğrayıp, sırtından bıçaklandı.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 04:45
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    Adana'da bir polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi

    Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71157 Sokak'taki kahvehanede meydana gelen olayda, kahvehane işletmecisi S.E., iddiaya göre bugün polis memuru M.Ş.'nin oğlunu darbetti.

    Bunun üzerine istirahatlı olan polis memuru M.Ş., durumu konuşmak için S.E.'nin çalıştırdığı kahvehaneye gitti.

    SIRTINDAN BIÇAKLADI

    Çıkan tartışma üzerine S.E. ve oğlu K.H., M.Ş.'ye saldırıp sırtından bıçakladı. Yaralı M.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan çalıştırdıkları kahvehanede gözaltına alınan S.E. ve oğlu K.H. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Adana'da bir polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi VİDEO

    Adana da bir polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi #1

    Adana da bir polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi #2

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