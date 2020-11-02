Adana'da, birlikte alkol içtiği şahıs tarafından bıçaklanan adam yaralandı

Adana'da, birlikte alkol içtiği şahıs tarafından bıçaklanan adam yaralandı

Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta bulunan kamelyada birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ersin Ö. kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kamelyada oturup alkol alıyordu.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ersin Ö. ve kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Ersin Ö.’yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kamelya içerisinde yaralı biri olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ersin Ö’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Ersin Ö’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da, birlikte alkol içtiği şahıs tarafından bıçaklanan adam yaralandı İZLE













