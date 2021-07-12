Babasına ait bisikletle markete giden Sinan Duygucu, bisikleti kilitlemeden marketin önüne bıraktı. Bisikletinin çalınmasının ardından Duygucu, gözyaşları içinde hırsıza seslendi.

Adana’da ikamet eden Sinan Duygucu (15), babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki markete gitti.

Duygucu’nun bisikleti marketin önüne kilitlemeden bırakmasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir şahıs, bisikleti çalarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anları bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan bisikleti yerinde göremeyen Sinan Duygucu, yaşadığı durum karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Durumu ailesine haber verdi. Sinan Duygucu ve ailesi, polise giderek hırsızdan şikayetçi oldu.

Adana’da bisikleti çalınan genç: Hep garibanları buluyorsunuz VİDEO



“BABAM GECENİN 3'ÜNDE HALE GİDİP GELİYORDU”

Gözyaşları içerisinde hırsıza seslenen Sinan Duygucu, şu sözleri kaydetti:

“Amcamım oğlu çiğköfte isteyince ben de bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş. Babam emekli değil, işe o bisikletle gecenin üçünde hale gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya.





“O BİSİKLET BURAYA GELECEK”

Karaktersizlik bu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor halde ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. 3-5 kuruş esrar parası almak için mi o bisikleti çalıyorsunuz? Hep bizi mi buluyorsunuz siz? Garibanları buluyorsunuz, zenginlere bir şey olmuyor. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı. Her gün gecenin 3'ünde kalkıyordu yeter ya.”