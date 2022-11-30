15 yaşındaki A.H.’nin yolunu kesip başına silah dayadıktan sonra bisikletini ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli, tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 25 Kasım’da, yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip başlarını kapüşonla kapatan R.S. ve arkadaşı B.D., sokakta bisiklet süren A.H.’yi (15) durdurup başına silah dayadı.

A.H.’yi ölümle tehdit ederek bisikletini cep telefonunu alan şahıslar, olay yerinden uzaklaştı.

A.H.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

İHA’nın haberine göre; şüphelilerden birinin mala zarar verme suçundan kaydı bulunan B.D. olduğu belirlendi.

Saklandığı evde yakalandı

B.D., Yeşilbağlar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan B.D.’nin ifadesinden yola çıkan ekipler, R.S.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin gasbettiği cep telefonu ve bisikleti de sahibine teslim etti.

Adana’da, bisikletli çocuğu silahla gasbeden 2 şüpheli tutuklandı VİDEO



1 saat önce de başkasını gasbetmeye çalıştılar

B.D. ve R.S.’nin, bu olaydan bir saat önce de Yeşilbağlar Mahallesi’nde sokakta yürüyen B.İ.’nin önünü kesip cep telefonunu ve parasını istediği, B.İ.’nin tepki gösterip direnmesi üzerine 2 şüphelinin tabancayla havaya 2 el ateş edip, kaçtıkları tespit edildi.

Kaldırımda kilitli bisikleti çaldılar

Şüphelilerin, ardından kaldırımda kilitli olan bir bisikleti çaldığı saptandı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.