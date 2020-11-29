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    Adana'da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler

    seyir halindeki bisikletin üzerine çıkan bir çocuk, kendisini ve trafiği tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 14:11
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 14:51
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    Adana'da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler

    Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Volkan Eryiğit Caddesi’nde bir çocuğun sergilediği tavırlar, korku dolu anlar yaşattı.

    Seyir halindeki bisikletinin üzerinde ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

    AYAĞIYLA DİREKSİYON TUTTU

    Bir ayağını da direksiyona koyan çocuk, akan trafikte bir süre ilerledi.

    Adana'da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Bisikletli çocuk hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Adana da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler #1

    Adana da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler #2

    Adana da bisikletli çocuktan, tehlikeli hareketler #3

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