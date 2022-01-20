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    Adana’da boğazına demir çubuk saplanan kız çocuğu kurtuldu

    İnşaat alanında oynarken düşünce boğazına demir çubuk saplanan 8 yaşındaki kız çocuğu, yaşam mücadelesini kazandı. Hastanedeki tedavisinin ardından çocuk, taburcu edildi.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:17
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    Adana’da boğazına demir çubuk saplanan kız çocuğu kurtuldu

    Adana’nın Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde bulunan evlerinin yanındaki inşaatta oynayan 8 yaşındaki Seçil Su Çatal, dengesini kaybedip düştü.

    10 Ocak günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olay sırasında boğazına demir çubuk giren küçük Seçil ağır yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AMELİYATLA ÇIKARILDI

    Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri, boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından de Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yapılan ameliyatla Seçil Su Çatal’ın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

    Adana’da boğazına demir çubuk saplanan kız çocuğu kurtuldu #1

    TABURCU OLDU

    5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Seçil, durumunun iyiye gitmesi üzerine 15 Ocak'ta servise alındı.

    Seçil, servisteki tedavisinin de tamamlanmasıyla taburcu edildi.

    Adana’da boğazına demir çubuk saplanan kız çocuğu kurtuldu #2


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