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    Adana’da boğulma vakalarında artış yaşanıyor

    Edinilen bilgilere göre kentte, son iki ayda serinlemek için suya giren 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 09:41
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    Adana’da boğulma vakalarında artış yaşanıyor

    Adana’nın nem ile birleşen ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, sulama kanalı, göl, nehre ve denize giriyor.

    Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da suda boğulma vakaları yaşanıyor.

    SON İKİ AYDA KORKUNÇ RAKAM

    Son iki ayda Adana genelinde serinlemek isteyen 12 kişi, girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

    Adana’da boğulma vakalarında artış yaşanıyor #1

    GEÇEN YIL YAZ BOYUNCA 18 ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİ

    Adana’da geçen yıl yaz boyunca sadece 18 kişi boğulmuştu. Bu yıl boğulma vakalarının arttığı görüldü.

    Adana’da boğulma vakalarında artış yaşanıyor #2

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