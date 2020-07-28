Adana’da boğulma vakalarında artış yaşanıyor

Edinilen bilgilere göre kentte, son iki ayda serinlemek için suya giren 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana’nın nem ile birleşen ve 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, sulama kanalı, göl, nehre ve denize giriyor.

Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da suda boğulma vakaları yaşanıyor.

SON İKİ AYDA KORKUNÇ RAKAM

Son iki ayda Adana genelinde serinlemek isteyen 12 kişi, girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL YAZ BOYUNCA 18 ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Adana’da geçen yıl yaz boyunca sadece 18 kişi boğulmuştu. Bu yıl boğulma vakalarının arttığı görüldü.