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- Adana'da bonzai yakalatan şahıs hüngür hüngür ağladı
Adana'da bonzai yakalatan şahıs hüngür hüngür ağladı
- İHA
- 11.03.2022 - 09:51
- Güncelleme : 11.03.2022 - 11:05
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheli tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, gündüz vakti operasyon için harekete geçti. Polis 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.
EVİNİN HER TARAFINA PİTBULL KOYDU
Polisin Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Yılmaz K.’nin (40) adresine baskın yaptığında zanlıların evin her tarafına Pitbull köpekleri yerleştirdiği görüldü. Narkotik ekipleri özel harekat polisinin de yardımıyla köpekleri atlatıp eve baskın yaptı.
Adana'da bonzai yakalatan şahıs hüngür hüngür ağladı ViDEO
24.90 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskında Yılmaz K. ve evin dam bölümündeki odada bulunan Orhan Y. gözaltına alındı. Polis Orhan Y.’nin bulunduğu odada hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 24.90 gram bonzai ele geçirdi.
'O BENİM DEĞİL' DEDİ AĞLADI
Orhan Y. ise “O benim değil” diyerek ağlamaya başladı. Polis Orhan Y.’ye ters kelepçe takıp gözaltına aldı.
EVİN DAMINA TEL ÖRGÜ ÇEKTİLER
Zanlıların evlerin damına dikenli tel örgü çekerek polisin gelmemesi için de önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.