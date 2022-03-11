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Adana'da bonzai yakalatan şahıs hüngür hüngür ağladı

Adana'da bonzai yakalatan şahıs hüngür hüngür ağladı

Seyhan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli evde bonzai ele geçirdi. Yakalanan torbacı ise 'O benim değil' diyerek ağlamaya başladı.