Adana'da borcunu ödemeyen arkadaşını öldürdü

Adana’da çocuk parkında ölü bulunan genci, 200 bin liralık borcunu ödemediği için yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesinde 19 Ocak günü sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25-30 yaşlarındaki şansın başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisler şahsın aynı mahalleden olabileceğini düşünerek fotoğrafını çekip mahalleliye gösterdi. Bir süre sonra mahalle sakinleri şahsın 36 yaşındaki Metin Küçükyel olduğunu söyledi.

ARKADAŞLARI SORGULANDI

Bunun üzerine polis Küçükyel’in en son görüştüğü şahısları ve arkadaşlarını tek tek gözaltına aldı. Polis Küçükyel’in arkadaşlarından 23 yaşındaki Fırat Ç.’yi sorguladığı sırada şahsın “Çok yakın arkadaşımdı bana da borcu vardı” demesi üzerine cinayeti işlemiş olabileceğini düşündü.

"PARAMI İSTEDİM"

Yapılan sorgulamada zanlı arkadaşına aralıklarla 200 bin lira para verdiğini ancak bir türlü alamadığını bu nedenle bir gün önce tartıştıkları belirterek, “Metin beni parka çağırdı. Ben de konuşmak için yanına gittim. Paramı istedim 'beni neden dolandırıyorsun' dedi. Bana küfretti. Bu nedenle tartışma çıktı. Daha sonra bana taşla saldırdı bende onu vurup olay yerinden kaçtım.” dediği öğrenildi.

Zanlının cinayeti işledikten sonrada hiç bir şey olmamış gibi iş yerine giderek çalışmaya devam ettiği çalışırken de gözaltına alındığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Plastik kaplama fabrikasında işçi olarak çalışan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde “adam öldürme” suçundan tutuklandı.