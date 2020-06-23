Adana'da adam boşanacağı eşini öldürecekken kendi öldü

Eşiyle boşanma sürecinde olan koca, boşanmak isteyen eşinin evine gece vakti gizlice girerek karısını öldürmeye çalıştı ancak tam tersi oldu.

Adana Çukurova'da eşinden boşanmak isteyen bir kadının kocası, gizlice evine girerek kadını öldürmeye çalıştı ancak olaylar daha farklı gelişti.

Çevredekilerin ihbarı, ilginç olayı gün yüzüne çıkardı.

35 yaşındaki Mehmet K.'nin, bir süre önce evlendiği Kırgız uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşi Verena K. ile arasındaki kıskançlık krizleri, Verena K.'nin boşanmaya karar vermesi ile sonlandı. Boşanma sürecine giren çift ayrı evlerde yaşamaya başladı.

19 Haziran gecesi eve gelen Verena K., boşanmak üzere olduğu eşini evde görünce tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmayı duyan komşular polise haber verdi.

KOCA ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, karı kocayı bıçak darbeleri almış bir şekilde kanlar içinde gördü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı fakat çok kan kaybeden Mehmet K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KİM KİME SALDIRDI ÇÖZÜLEMEDİ

Otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedilen Mehmet K.'nin eşi Verena K., olayla ilgili 'boşanma aşamasındaki eşini öldürme' suçundan gözaltına alındı.





"BANA BIÇAKLA SALDIRDI, KENDİ KENDİNİ YARALADI"

Emniyete verdiği ifadede eşini öldürmediğini belirten Verena K., "Eşim gizlice benim evime girmiş. Benimle boşanma davası açtığım için tartışma çıkardı. Sonra bana bıçakla saldırıp sapı ile kafama vurmaya başladı. Ben elinden kurtulmaya çalışırken bıçakla da yaralandım. Kafama bıçak sapıyla defalarca vururken kendi de elinden yaralandı. Ben kesinlikle ona karşı bıçak kullanmadım, o kendi kendine yaralandı. Sonra polisler ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye gittik, boşanma aşamasındaki eşimin öldüğünü görevlilerden öğrendim. Ben kimseyi öldürmedim." ifadelerini kullandı.





YÜZÜNDE MORLUKLARLA CEZAEVİNE GİRDİ

Adliyeye sevk edilen Verena K.'nin yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu ve kafasının sarılı olduğu görüldü. Verena K., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



