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    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı

    Lastiği patlatılarak soyulan talihsiz adam, polisten yardım isterken, kaçan hırsızların aranmasına devam ediliyor.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 17:29
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    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde Ercan Söğüt (47) dolar yükselince biriktirdiği 6 bin doları bozdurmak için bir döviz bürosuna gitti.

    Bu arada iki zanlı, döviz bürosuna gelenleri soymak için soteye yattı.

    LASTİĞİ BIÇAKLA KESTİLER

    Söğüt’ü gören iki zanlı, otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Söğüt ise doları bozdurduktan sonra 43 bin 500 lirayı otomobilinin torpido gözüne koydu.

    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı #1

    43 BİN 500 LİRAYI ALIP, KAÇTILAR

    Eve gitmek için yola çıkan Sögüt, lastiğin patlak olduğunu fark edip yönünü tamirciye çevirdi. Bu sırada zanlılar da Söğüt’ü takip etti. Söğüt, lastikçinin önünde otomobilden indi. Ancak otomobili kilitlemediği için bunu fırsat bilen iki zanlı, otomobilin torpido gözünden 43 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.

    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı #2

    POLİS HIRSIZLARI ARIYOR

    Lastiği takıldıktan sonra gitmek için yola çıkarken paranın olmadığını gören Söğüt, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı #3

    Adana’da bozdurduğu 6 bin dolarını çaldırdı #4

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