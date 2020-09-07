Adana’da bulduğu tabanca ile arkadaşını öldürdü

İş arkadaşını kazara vurduğunu öne süren ve olayın ardından kaçtığı mahallede operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarı’nda Umut Adar (15) arkadaşı Hakan Ş. (18) ve V.K. (16) ile birlikte mahallede bulunan Sarıçam deresinin kenarına gitti.

Burada otururken 3 arkadaş, derede bir tabanca buldu.

Tabancayı alan Hakan Ş., arkadaşları ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre sonra Umut Adar, arkadaşı Hakan Ş.’ye “Tabancayı bana ver ben de bakayım.” dedi.

HASTANEDE KURTARILAMADI, VURAN ARKADAŞI KAÇTI

Hakan Ş. bunun üzerine tabancayı Umut Adar’a uzattı. Tabanca bu sırada patlayınca, Umut Adar yaralandı. Ağır yaralanan Adar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Ş. ise korkup olay yerinden kaçtı.

SİLAHIN PATLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için mahallede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yakalanan zanlı, emniyete getirilip sorgulandığında arkadaşını kazara vurduğunu, korkup kaçtığını söyledi.

V.K. de olayın kaza olduğunu ancak arkadaşlarını silahın patlayacağı konusunda uyardığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.