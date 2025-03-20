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İHA

Adana'da tefecilere yönelik başarılı bir operasyona imza atıldı..

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığınca, bazı şahısların 'Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edil.

8 GÖZALTI

Tespit edilen şahıslara yönelik ekiplerce, operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

100 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Yapılan aramalarda 93 senet, 9 tapu, 13 çek senet, 202 bin 300 TL, 7 banka kartı ile çok sayıda telefon, USB bellek ve vekaletname ele geçirildi.

Vatandaşları 100 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerin 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.