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    Adana'da çaldığı motosikleti sattı: Sahibinin zararını karşılamak istiyorum

    Motosiklet çalmasının ardından güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şahıs, 250 liraya sattığı araç yüzünden pişman olduğunu belirterek sahibinin zararını karşılamak istediğini söyledi.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:32
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    Adana'da çaldığı motosikleti sattı: Sahibinin zararını karşılamak istiyorum

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde sabah evinden çıkan S.K., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince polise hırsızlık ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    KAMERA KAYDINDAN TESPİT EDİLDİ

    Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisinin, Vedat Mert T. olduğunu belirledi. Ekipler, Vedat Mert T.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı.

    Adana'da çaldığı motosikleti sattı: Sahibinin zararını karşılamak istiyorum VİDEO

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Emniyete götürülen Vedat Mert T.’nin, ifadesinde, motosikleti 250 liraya sattığını, pişman olduğunu ve sahibinin zararını karşılamak istediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Mert T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da çaldığı motosikleti sattı: Sahibinin zararını karşılamak istiyorum #1

    Adana da çaldığı motosikleti sattı: Sahibinin zararını karşılamak istiyorum #2

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