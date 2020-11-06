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    Adana’da çaldığı televizyonu başında taşıdı

    4 ev ve 1 otomobilden 5 cep telefonu, 500 lira ve 1 televizyon çalan hırsız tutuklanırken, çaldığı televizyonu başının üstünde taşıması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 11:30
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    Adana’da çaldığı televizyonu başında taşıdı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine 4 ev ve 1 otomobilden 5 cep telefonu, 1 televizyon ve 500 lira para çalındığı yönünde şikayet geldi.

    Polis, bu şikayet üzerine hırsızlığın meydana geldiği evler ile otomobilde inceleme yaptı.

    Yapılan incelemede çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Hırsızlık olayını Berces K. (25) isimli zanlının gerçekleştirdiği belirlendi.

    BASKINDA YAKALANDI, TUTUKLANDI

    Polis zanlının Levent Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çalıntı 1 cep telefonu ve televizyonu ele geçirdi.

    Suçunu itiraf eden zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana’da çaldığı televizyonu başında taşıdı ViDEO



    BAŞINDA TAŞIDI

    Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan zanlının televizyonu çaldıktan sonra başının üstünde taşıyarak götürmesi de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

     

    Adana’da çaldığı televizyonu başında taşıdı #1

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