Adana'da çalıştığı iş yerini arkadaşlarına soydurdu

Adana'da çalıştığı iş yerini iki arkadaşına soyduran kişi, polis tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Saygı, çalıştığı iş yerini arkadaşlarına soydurmak için plan yaptı.

110 BİN LİRANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

Ayakkabı imalathanesi bulunan Selçuk Alçin,sabah iş yerine geldiğinde güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü, 110 bin lira nakit para bulunan çelik kasasının kapağının açık olduğunu gördü.

Bunun üzerine Alçin, durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYN PLAN

Yürütülen çalışmada, iş yerinde çalışan Mehmet Saygı’nın borcunu ödemek için yakın arkadaşları Cemal Demir ve Gökhan Aslan’a soygun yapmayı teklif ettiği öğrenildi.

Saygı, teklifinin kabul görmesi üzerine planını yaptı.

Önce patronunun çantasından iş yeri ve çelik kasanın anahtarlarını çalıp kopyalattı, güvenlik kamerası ve alarm sistemini devre dışı bırakıp, takip edilmemek için arkadaşı Mehmet T.’nin aracıyla kendi otomobilini takas etti.





KENDİSİ ARABADA BEKLEDİ, ARKADAŞLARI SOYDU

Olay günü Mehmet Saygı, arabada beklerken Cemal Demir ve Gökhan Aslan, anahtarla iş yerine girdi.

Selçuk Alçin’in ofisindeki çelik kasayı açıp, içindeki 110 bin lira nakit parayı çaldı.

Ardından da ikili kendilerini bekleyen Saygı’nın aracına binerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.





SADECE 39 BİN LİRASI BULUNDU

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, önce zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Mehmet T.’den aldığı bilgi üzerine, Mehmet Saygı, Cemal Demir ve Gökhan Aslan’ı kıskıvrak yakaladı.

Yapılan aramada iş yerinden çalınan paranın sadece 39 bin lirası bulundu.

Şüphelilerin, paranın geri kalanıyla borçlarını ödeyip, harcadıkları öğrenildi. Suçlarını itiraf eden 3 kişi tutuklandı.



