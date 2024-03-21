Adana'da çamaşır makinesinde kalan 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adana'da dehşet veren olay...
Sarıçam ilçesinde ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur K. ile hastanede çalışan Suna K. 19 Mart günü işe gitmek için sabah evden çıktı.
Evde 12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. (6) ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. kaldı.
Öğle saatleri Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce’nin kayıp olduğunu söyledi.
Bu durum üzerine anne Suna K.’da endişelenerek eşini arayıp durumu bildirdi.
Çamaşır makinesinde buldu
6 yaşındaki oğlu Alparslan Türker K., haberi alır almaz eve gelen babasına kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi.
Suni teneffüs ve kalp masajı yaptı
Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan kız çocuğu çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Ancak küçük kız tüm müdahalelere rağmen aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Kız çocuğunun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna götürüldü.
Çamaşır makinesinde havasız kalıp boğularak ölen Elif Ayyüce K. toprağa verildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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