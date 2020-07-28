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- Adana'da camiden hırsızlık yapacakken yaralandı
Adana'da camiden hırsızlık yapacakken yaralandı
Hırsızlık için girmeye çalıştığı caminin kapısındaki cama yumruk atan şüpheli, bileğini kesti.
- AA
- 28.07.2020 - 17:13
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne hırsızlık amaçlı bir kişinin girmeye çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk ekibi edildi.
Polis, bileğinden kan akan C.B. (22) için olay yerine sağlık ekibi çağırdı.
CAMİYE GİRERKEN KESTİ
C.B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, camiye girmek için yumruk attığı kapıdaki camı kırarken bileğinin kesildiği ileri sürüldü.