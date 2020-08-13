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    Adana'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

    Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 06:43
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    Adana'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde Hüseyin Sürer'e ait inek, su içmek için indiği dereden çıkamayıp mahsur kalarak çamura saplandı.

    İnek sahibi Sürer, kendi çabasıyla ineğini dereden kurtaramayınca itfaiye ekiplerine durumu haber verdi.

    VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği çıkarmak için olay yerine vinç çağırdı. Vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

    Adana'da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı VİDEO

    Adana da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #1

    Adana da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #2

    Adana da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #3

    Adana da çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı #4

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