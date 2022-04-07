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    Adana'da canlı bomba şüphesi ekipleri alarma geçirdi

    Adana’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 02:42
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    Adana'da canlı bomba şüphesi ekipleri alarma geçirdi

    Adana Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

    Şahıs etkisiz hale getirildi

    Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

    Adana da canlı bomba şüphesi ekipleri alarma geçirdi #1

    Bölgeye özel ekip sevkedildi

    Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

    Adana da canlı bomba şüphesi ekipleri alarma geçirdi #2

    Üzerinde patlayıcı madde olmadığı anlaşıldı

    Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B’in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi.

    Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü.
    Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

    Adana da canlı bomba şüphesi ekipleri alarma geçirdi #3


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