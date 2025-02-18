Adana'da çarptığı bisikletliyi öldüren araç sürücüsü kaçtı

AA & Ensonhaber
Adana'nın Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, önce seyir halindeki Aydın U. (52) idaresindeki elektrikli bisiklete, daha sonra aydınlatma direğine çarptı.
Hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın U.'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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