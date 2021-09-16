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    Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı

    Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi üzerinde bulunan bir mağazaya gelen biri çarşaflı 2 kadın, alışveriş yapan Hatice Fırat’ın cüzdanını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 12:35
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    Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde, 14 Eylül günü saat 14.30 sıralarında bir giyim mağazasına giren Hatice Fırat (56), reyonların arasında dolaşmaya başladı.

    Bu sırada biri çarşaflı iki kadın, Fırat’a arkadan yaklaştı.

    Kadınlardan biri Fırat’ın cüzdanını çalarken, diğeri perdeleme yöntemi ile yankesiciliği gizledi.

    KASADA FARK ETTİ

    Kadınların cüzdanı çalma anları, dükkandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

    İki kadının mağazadan çıkmasının ardından, Fırat cüzdanının çalındığını kasada fark etti.

    Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de yankesicilik suçundan kaydı bulunan Dilara Çelik (18) ile Aynur Gerçek (20) olduğunu belirledi.

    Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı VİDEO

    EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

    Kadınlar, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çelik ile Gerçek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı #2

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