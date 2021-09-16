- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı
Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı
- DHA
- 16.09.2021 - 12:23
- Güncelleme : 16.09.2021 - 12:35
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde, 14 Eylül günü saat 14.30 sıralarında bir giyim mağazasına giren Hatice Fırat (56), reyonların arasında dolaşmaya başladı.
Bu sırada biri çarşaflı iki kadın, Fırat’a arkadan yaklaştı.
Kadınlardan biri Fırat’ın cüzdanını çalarken, diğeri perdeleme yöntemi ile yankesiciliği gizledi.
KASADA FARK ETTİ
Kadınların cüzdanı çalma anları, dükkandaki güvenlik kamerasına yansıdı.
İki kadının mağazadan çıkmasının ardından, Fırat cüzdanının çalındığını kasada fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de yankesicilik suçundan kaydı bulunan Dilara Çelik (18) ile Aynur Gerçek (20) olduğunu belirledi.
Adana’da çarşaf giyerek cüzdan çalan kadınlar yakalandı VİDEO
EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Kadınlar, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çelik ile Gerçek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.