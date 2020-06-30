En Son Haber

3. Sayfa Haberleri

Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu

Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu

Kafeye çay içmeye gelen bir kişi, çayın bayat olduğunu öne sürerek abisinin iş yerine yardıma gelen öğretmeni tabancayla vurdu. Vurulan öğretmen ağır yaralandı.