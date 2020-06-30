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    Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu

    Kafeye çay içmeye gelen bir kişi, çayın bayat olduğunu öne sürerek abisinin iş yerine yardıma gelen öğretmeni tabancayla vurdu. Vurulan öğretmen ağır yaralandı.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 04:20
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    Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu #1

    Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası’nda bulunan bir kafede meydana gelen olayda, matematik öğretmeni olan Şakir Y. abisine ait olan kafeye gidip yardım etmek istedi.

    İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafeye gelip çay istedi. Müşteriye çay servisini Şakir Y. yaptı.

    İsmi öğrenilemeyen kişi, çayın bayat olduğunu iddia ederek, Şakir Y.’yi kurşun yağmuruna tuttu.

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Vücuduna 3 isabet alan Şakir Y., yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Şakir Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis olayı gerçekleştirilen kişiyi arama çalışmaları başlattı.

    Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu #2

    Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu #3

    Adana'da çay bayat gelince servis yapan kişiyi vurdu #4


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