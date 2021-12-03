Adana'da çelik yelekle yakalandı, hasımlarından korunduğunu söyledi

Üzerinde çelik yelek ve tabancayla yakalanmasının ardından gözaltına alınan şahıs, sabah aracının kurşunlandığını ve hasımları olduğunu dile getirdi.

30 Kasım gecesi Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde genel kontrol yapan polis ekipleri, sokakta yürüyen kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Polisi fark eden şüpheli, kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli takibin ardından şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliği tehlikeye sokma’ suçlardan kaydı bulunan Hayrettin O. olduğu belirlendi. Hayrettin O.’nun üzerinde çelik yelek ve silah ele geçirildi.

"HASIMLARIM VAR"

Gözaltına alınan Hayrettin O. emniyetteki ifadesinde, “Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İşlemlerinin ardından ‘ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Hayrettin O.'nun çıkarıldığı mahkemede, 7 gün içinde 3 bin TL güvence bedeli ödemesine ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.





