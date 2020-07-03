Adana'da cep telefonu çaldı, satmaya çalışırken yakalandı

Yolda yürüyen kadının kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen Aslıhan B., telefonu ile uğraşırken arkasından yaklaşan bir şahıs telefonu alarak, kaçmaya başladı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, zanlının kaçış anına ait görüntülere ulaştı. Yapılan araştırmada şüphelinin "hırsızlık", "tehdit" ve "yaralama"dan emniyette suç kaydı bulunan Muhammed I. (18) olduğu tespit edildi.

TELEFONU SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Bir süre sonra ekip, zanlının çaldığı telefonu satmak için merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki iş yerine girdiğini haber aldı.

Adrese giden ekip, şüpheli Muhammed I.'yı kaçmaya çalışırken yakaladı. İş yeri sahibi Esin Ekinci, zanlının satmak için getirdiği telefonun şifresini bilmediği ve faturası olmadığı için çalmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

"BABASI ARADI, OYALAMAMIZI İSTEDİ"

Telefonu incelediği sırada mağdurun babasından telefona arama geldiğini ve çağrı gelen telefon numarasını gizlice aradığını söyleyen Ekinci, şunları söyledi:

"Karşımdaki kişi kızının telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığını ve kendilerinin şikayetçi olmak için karakolda bulunduklarını aktardı. Daha sonra bir polis, zanlıyı oyalamamızı isteyip kendilerinin hemen geleceğini söyledi. Bir süre sonra da polisler gelip zanlıyı yakaladı."





KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, cep telefonunu sahibine teslim etti.