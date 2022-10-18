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    Adana'da cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı

    Çukurova'da motosikletli iki kişi kaldırımda yürüyen bir adamın elindeki telefonu alıp kaçtı. Olay sonrası inceleme başlatan ekipler 2 şüpheli tespit edildi.
    • 18.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:12
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    Adana'da cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı

    Adana'nın Çukurova ilçesi'nde 9 Ekim günü saat 02.00 sıralarında, Ahmet A.’nın cep telefonuna bakarak sokakta ilerlerken yaşadığı olayla şoke oldu.

    Şahsın yanına motosikletli iki kişinin yaklaştığını fark etti. Şüpheliler, Ahmet A.’nın elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

    Kapkaç ile birlikte şoke olan Ahmet A., önce arkasına baktı, sonra da şüphelilerin peşinden koştu. Motosikletli şüpheliler, ara sokağa girerek izini kaybettirdi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hırsızlar ikinci hamleyi yaptı

    Şüpheliler bu olaydan saatler sonra bu kez de Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde yürüyen Gökhan A.’nın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

    Ekipler inceleme başlattı

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet A. ile Gökhan A.’nın şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Zanlılar tespit edildi

    Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis,21 yaşındaki motosiklet sürücüsünün Muhammed L., cep telefonlarını çalan şüphelinin ise 22 yaşındaki İbrahim Ş. olduğunu tespit etti. Polis, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.

    Adana da cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı #1

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed L. ile İbrahim Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı #2

    Adana da cep telefonu hırsızları kıskıvrak yakalandı #3


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